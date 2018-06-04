المحكمة الاتحادية تمهل الإقليم الى 27 حزيران للإجابة عن تصديره النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية تصدير إقليم كردستان للنفط المستخرج من أراضيه مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم 27 من شهر حزيران الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة”.

وبين، أن “الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثلاثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظائفهم”.

وأشار إلى ان “وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة”.

وأوضح الساموك أن “المحكمة قررت امهاله بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب اجلت الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي”.