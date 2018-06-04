باريس تعلن احترامها للقضاء العراقي وحكمه على (داعشية) فرنسيـة بالمؤبـد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدت وزارة الخارجية الفرنسية احترامها للحكم الذي صدر بالسجن المؤبد لـ “الداعشية” الفرنسية ميلينا بوغدير يوم الاحد الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، في حين أكدت أنها تقف مع سيادة قضاء العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت عليه “الصباح الجديد” إنها تحترم سيادة الهيئات القضائية العراقية، مشيرة إلى ان باريس أحيطت علما بالحكم على بوغدير بالمؤبد في العراق، لانضمامها إلى تنظيم داعش، مبينة أن “المحاكمة جرت في ظروف مرضية من وجهة نظر الحماية القنصلية”.

وأوضحت أن “ممثلي الإدارة القنصلية حضروا كل جلسات المحاكمة ووضعوا في تصرف المحكمة مترجما فوريا متخصصا”.

وأضافت أن “المحاكمة أرجئت شهرا لإتاحة المجال أمام محاميها الجديد العراقي، للاطلاع على الملف من مستشاريه الفرنسيين وتحضير دفاعه”.

وتابعت إن “وكلاء الدفاع الفرنسيين الثلاثة عن بوغدير وهم المحامون بوردون وبراديل وبرنغارث الذين كانوا حاضرين في المكان سُمح لهم بالمشاركة في جلسات المحكمة إلى جانب محاميها العراقي وبطرح أسئلة على بوغدير”.

وكانت الخارجية الفرنسية، أكدت في وقت سابق، ان “باريس في حوار منتظم مع السلطات العراقية بهدف إبلاغها خصوصا، كما فعلت على الدوام، بمعارضتها تنفيذ عقوبة الإعدام، وبضرورة احترام المعاهدات الدولية التي تحظر خصوصا أساليب التعامل اللاإنسانية، أو تلك التي تحط من قدر الإنسان”.

يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، يوم الأحد الماضي، حكما بالسجن المؤبد على “الداعشية” الفرنسية البالغة من العمر 27 عاما، بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى داعش، فيما اتهم محاموها فرنسا بالسعي لمنع مواطنيها الذين تحولوا إلى متطرفين من العودة إلى بلدهم.