النفط توقّع ثلاثة عقود جديدة ضمن جولة تطوير الحقول الحدودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحضور وزير النفط جبار علي اللعيبي وقّعت وزارة النفط بالأحرف الأولى، أمس الاثنين ثلاثة عقود جديدة لتطوير وتأهيل الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الحدودية مع شركتين صينيتين .

وقال وزير النفط ان الوزارة وقعت اليوم ثلاث عقود مع شركتين صينيتن وفي أمس الأول وقعت ثلاث عقود اخرى مع شركة اماراتية ، ولدينا خطط طموحة لتطوير هذه الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية ، مضيفا اننا سنعمل على تطوير المتبقي من الحقول الحدودية والبالغ عددها خمسة في القريب العاجل ، مشيرا الى انه من المؤمل ان يصل معدل الانتاج من الحقول الستة الى 500 الف برميل باليوم في المستقبل .

واضاف اللعيبي ان الوزارة تأمل من الشركات الموقعة على العقود الستة ان تضع الخطط اللازمة لتطوير وزيادة معدلات الانتاج وفق المدد الزمنية المحددة في العقود المبرمة ، فضلا عن قيام الشركات بتنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية.

والاعتماد على تشغيل العمالة العراقية بنسبة لا تقل عن 95% .

واوضح الوزير ان هذه العقود لاتتضارب مع عمل اللجان المشتركة مع دول الجوار بشان الحقول الحدودية المشتركة .

من جانبه قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبدالمهدي العميدي ان الوزارة وقعت مع شركة (GEO – JADE) الصينية عقدين لتطوير وتأهيل الرقع الاستكشافية والحقول في (نفط خانة) بمحافظة ديالى و (الحويزة) في محافظة ميسان ، بالاضافة الى توقيع عقد مع شركة (UEG) الصينية لتطوير الرقعة الاستكشافية حقول (السندباد) في محافظة البصرة ، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بارسال العقود الستة الموقعة مع الشركات الاسبوع القادم الى لجنة الطاقة في مجلس الوزراء للاطلاع والمصادقة .

وعبر (هنري سو) ممثل عن شركة (GEO – JADE) الصينية عن سعادة شركته بالعمل مع وزارة النفط لاول مرة ، وانها ستبذل جهودا كبيرة للالتزام ببنود العقد وتنفيذها بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وقال (شانك وي ) الممثل عن شركة (UEG) : نحن سعداء لتوقيع العقد ، وان شركته تسعى لتطوير علاقات العمل مع الوزارة في مجالات جديدة.

وحضر حفل التوقيع السادة وكلاء الوزارة لشؤون الاستخراج والتصفية والتوزيع وعدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة ومكتب المفتش العام ووسائل الاعلام .