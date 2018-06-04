العراق يدعو 89 دولة للمشاركة في الدورة القادمة لمعرض بغداد

بغداد- الصباح الجديد:

وجهت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة أمس الاثنين، دعوة لـ 89 من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في هذه الدورة الدولية التي ستقام للفترة من 10-19 تشرين الثاني المقبل.

وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه إن ” الشركة خاطبت وزارة الخارجية العراقية لتوجيه الدعوات للسفارات والملحقيات التجارية العراقية في سفارات العراق المنتشرة في أنحاء العالم”.

وأضاف أن “ اقامة الدورة الدولية لمعرض بغداد الدولي تأتي في أطار الجهود الحثيثة التي يبذلها العراق لمد جسور التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم في ظل مرحلة البناء والأعمار التي يعيشها بعد الانتصارات المتحققة على الارهاب”.