ميسي يقود الارجنتين في مواجهتي البرازيل والاوروغواي

الرياض تضيف كلاسيكو أميركا الجنوبية

ريودي جانيرو ـ وكالات:

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي الى صفوف منتخب بلاده الارجنتين لمواجهة البرازيل والاوروغواي وديا الشهر الجاري، بعد ان استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني الى التشكيلة الرسمية.

ولم يخض ميسي اي مباراة مع منتخب بلاده منذ ان طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الامم الاميركية الجنوبية (كوبا اميركا) في 7 تموز الماضي، وذلك بعد ان تم ايقافه لثلاثة اشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.وخاضت الارجنتين اربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر والمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والاكوادور 6-1.وتلتقي الارجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 تشرين الثاني الجاري ، قبل ان تواجه الاوروغواي في اسرائيل في 18 منه.

يذكر ان ميسي عانى من اصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في اب الماضي، ثم من اصابة عضلية اخرى في ايلول.

بيد ان ميسي بات في افضل حالة بدنية له في الاسابيع الاخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات كان اخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سينهي عام 2019 بخوض مباراتين وديتين في الخليج، الأولى ضد الأرجنتين في «سوبر كلاسيكو» أميركي جنوبي في الرياض، والثانية ضد كوريا الجنوبية في أبوظبي.

وتلاقي البرازيل حاملة لقب بطولة «كوبا أميركا» غريمتها التقليدية في 15 تشرين الثاني الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في إعادة للمباراة التي جمعت بينهما في جدة العام الماضي ضمن دورة دولية رباعية ضمت أيضاً منتخبي السعودية والعراق.

وانتهت مباراة العملاقين بفوز البرازيل على الأرجنتين 1-صفر، قبل أن تكرر البرازيل فوزها على منافستها 2-صفر في نصف بطولة أميركا الجنوبية التي استضافتها على أرضها في صيف العام الحالي، وتوجت بلقبها بالفوز على البيرو 3-1 في النهائي.

بيد أن «سيليساو» فشل في الفوز بعد ذلك في أربع مباريات ودية خاضها، فخسر أمام البيرو 0-1، وتعادل مع كولومبيا 2-2 في أيلول الماضي، ومع السنغال ونيجيريا بالنتيجة ذاتها 1-1 خلال الشهر الحالي.

في المقابل، سيكون قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزاً للعودة إلى صفوف المنتخب الشهر المقبل، مع نهاية عقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر التي فرضها عليه اتحاد أميركا الجنوبية («كونميبول») على خلفية انتقاده الحاد للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا.

وحقق المنتخب الأرجنتيني في غياب نجم فريق برشلونة الإسباني، نتائج لافتة شملت انتزاع التعادل من ألمانيا 2-2 على رغم تخلفه بهدفين نظيفين، قبل أن يسحق الاكوادور 6-1 في مباراة ودية في إسبانيا الأحد.

وأشار بيان الاتحاد البرازيلي الى أن المنتخب سينتقل بعد مباراة الأرجنتين في الرياض، لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة الإماراتية في 19 تشرين الثاني الجاري ، في المباراة الأخيرة للسيليساو خلال العام الحالي.