ميسي يحصد تكريما جديدا من الأرجنتين

بوينس آيرس ـ وكالات:

نال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة جائزة جديدة من مؤسسة أرجنتينية، تقديرا له على مسيرته الرياضية الاستثنائية. ومنحت مؤسسة “كونيكس” جائزتها لميسي كأفضل رياضي أرجنتيني في العقد الأخير، متفوقا على نجوم مثل لاعب الكرة خوان رومان ريكيلمي ولاعب التنس خوان مارتين ديل بوترو ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي (33 عاما) إلى خزانة ألقابه هذه الجائزة تقديرا له على مسيرته الرياضية خلال آخر 10 أعوام، والتي حصد على مدارها جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وجائزة الحذاء الذهبي 5 مرات، وعددا آخر من الإنجازات.وتوج بهذه الجائزة أساطير الرياضة الأرجنتينية، مثل لاعب الكرة الراحل دييجو أرماندو مارادونا خلال عقد التسعينيات ولاعبة التنس جابرييلا ساباتيني عام 2000، ولاعب كرة السلة إيمانويل جينوبيلي.

وفي سياق التفوق للنجم نفسه، تمكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من معادلة رقم للقائد السابق لفريق برشلونة والمدرب الحالي للسد القطري تشافي هيرنانديز.وفي مباراة برشلونة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة 23 من الدوري الإسباني، أصبح ميسي (33 عاماً) اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات مع الـ”بلاوغرانا” في الليغا برصيد 505 مباراة معادلاً في ذلك رقم القائد السابق والمدرب الحالي لفريق السد تشافي.