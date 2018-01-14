باسكال مشعلاني تطرح كليب “ما بتفرق معي”

الصباح الجديد – وكالات:

طرحت باسكال مشعلاني كليبا جديدا لأغنية “ما بتفرق معي” من كلمات وائل الأشقر، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع عمر صبّاغ، والكليب من إخراج نهاد أوداباشي، وتم تصويره في تركيا.

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد زوجها، الملحن والموزع الموسيقي ملحم أبو شديد في أجواء عائلية بمنزلهما.

باسكال حرصت على مشاركة محبيها أجواء الحفل بمقطع فيديو عفوي ظهرت فيه تحمل قالب كيك عيد الميلاد، وتغني مع ابنها الوحيد “إيلي” لوالده أغنية عيد الميلاد، في الوقت الذي كان يعزف فيه ملحم على البيانو، كما هنأت الفنانة زوجها بتعليق رومانسي كتبت فيه: “عيد ميلاد ملحم ابو شديد..عقبال المية بالصحة والنجاح والسعادة. بحبك”.

يُذكر أن باسكال احتفلت بزفافها على ملحم أبو شديد عام 2010، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء بجزيرة قبرص، وقد أثمر زواجهما عن طفل واحد يُدعى “إيلي” وضعته الفنانة باسكال في شهر كانون الأول من عام 2011.