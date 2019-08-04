العراق يوقع مع الكويت اول عقد لادارة الحقول النفطية المشتركة هو الاول منذ ثلاث عقود

بغداد- الصباح الجديد

وقع العراق والكويت، عقدا هو الأول من نوعه مع شركة بريطانية لإعداد الدراسات الخاصة باستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة.

وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط عبد المهدي العميدي، في بيان صحفي، امس الجمعة، إنه “وقع الاختيار على شركة “الاستشاري العالمي” (ERC) البريطانية لإعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الأمثل للحقول الحدودية بين البلدين”.

وصف العميدي الخطوة بانها “تؤكد حرص الحكومة والوزارة (في العراق) على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين، والعمل على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات، ومنها قطاع النفط والطاقة”.

من جهته، قال رئيس وفد الكويت الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، إن “توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق بين البلدين”.

وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق والكويت، من بينها “الرتقة”، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.

وجاء هذا التوقيع مع حلول الذكرى الـ 29 لغزو نظام صدام حسين للكويت وإعلانها محافظة تابعه للعراق.