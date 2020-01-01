إحصائية إيجابية للزوراء وعلاء عباس هدافاً

النوارس تطلق سراح عماد محسن

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر نادي الزوراء، احصائية بارقام فريق الكرة خلال عام 2019، بعدما خاض مباريات في الدوري الممتاز ودوري أبطال آسيا وكأس العراق.. ولعب النوارس في 45 مباراة، فاز في 19 وتعادل بـ16 وخسر في 10 مباريات.

وسجل النوارس 72 هدفاً، فيما تلقت شباكه 48 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.. ويعد علاء عباس هو هداف الفريق في 2019، بعدما سجل 23 هدفاً خلال العام.

من جانب اخر، تغلب نادي الزوراء لكرة القدم على المصافي وديا استعدادا للملحق الآسيوي.وعلى ملعب الزوراء في الشالجية تغلب فريق الزوراء على فريق المصافي بهدفين من دون مقابل.. سجل الهدفان اللاعبين احمد فاضل وأمير صباح وتأتي المباراة ضمن تحضيرات النوارس لملحق دوري أبطال آسيا، اذ سيواجه الزوراء فريق بونيودكور الأوزبكي يوم 21 من شهر كانون الثاني الجاري في ملعب الأول.

إلى ذلك، أكد مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، موافقته على طلب الاستغناء الذي تقدم به اللاعب عماد محسن تمهيداً لانتقاله إلى خارج العراق.. وكان محسن قد تقدم بطلب رسمي لمنحه كتاب استغناء من قبل إدارة النادي، أمس الأول.

وقال قاسم، “حاولنا أن نثني عماد محسن عن قراره في مغادرة الفريق، لكن إصراره أجبرنا بمنحه كتاب الاستغناء”.وأوضح أنه “لا توجد لدى اللاعب أية مشكلة مادية، لأن النادي سلمه الدفعة الأولى بالكامل عند التوقيع مباشرة برغم الضائقة المادية التي يعاني منها النادي”.يذكر أن محسن انتقل الى صفوف النوارس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من القوة الجوية.