اتحاد الدراجات النارية يفتح آفاق التعاون من النادي الإماراتي

المكتب الاعلامي للأتحاد:

وقع الأتحاد العراقي للدراجات النارية صباح أول أمس أتفاقية تعاون مشترك مع النادي الإماراتي للعبة.. وأستقبل المدير التنفيذي لنادي الإماراتي براسة نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور محمد بن سليم مع عدد من أعضاء الإدارة في النادي، وفد الاتحاد العراقي المركزي للدراجات النارية، وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين الجانبين ،في كافه المجالات ودعم الاتحاد العراقي بما يسهم في تطور اللعبة في العراق، بما يخص الدراجين والمدربين والدراجات المستخدمة في البطولات، وأيضاً بما يضمن تطور هذه الرياضة فـي العـراق.

وأكد محمد بن سليم على تنفيد بنود الأتفاقية في القريب العاجل، بما يخص الدورات التدريبية والتحكيمية، والتي سيكون للعراق الجزء الأكبر للتواجد فيها ،مع مشاركة الدراجيين العراقيين في السابقات، التي تنظيم في إمارتي أبو ظبي ودبي ،مع إستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية العراقية وأستعداداها للبطولات العربية والقارية والعالمية.

وأبدى بن سليم تشجيعه ودعمه الكبير والا محدود لتنظيم العراق لبطولة العرب للعبة ٢٠٢٠ في العاصمة بغداد ،وعدها خطوة بالأتحاه الصحيح.

مؤكداً مشاركة الدراجيين الإماراتين فيها بأكثر عدد ممكن ،والمساهمة بشكل فاعل بعودة البطولات الى بلاد ما بين النهرين من جديد ،لاسيما من بوابة رياضة المحركات.