عبد المهدي يبحث مع مبعوث اردوغان توطيد العلاقات في ملف المياه وإنشاء شركات عراقية تركية داخل العراق

بغداد – الصباح الجديد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو والوفد المرافق له، الذي يضم عددا من اعضاء مجلس النواب التركي ، واكد عبد المهدي خلال اللقاء على اهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مبينا انها علاقات تأريخية وليس فقط علاقة دولتين متجاورتين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن ” عبد المهدي اشار خلال اللقاء الى اهمية توطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالمصالح التركية وإنشاء شركات مشتركة عراقية تركية داخل العراق تقوم بمشاريع تتعلق بالمياه وغيرها من المشاريع الاخرى التي تخدم المصالح العراقية وتوفر فرص عمل وتساعد المصالح التركية في الاستفادة من الاقتصاد العراقي بدل الاستيراد”، مؤكدا ان” الحكومة تسعى للانتقال من التجارة الى الانتاج داخل العراق”.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال البيان ان” ملف المياه ملف مهم للقطاع الزراعي واننا اتجهنا هذا العام لتحسين الواقع الزراعي ونريد الاستمرار بهذا النهج في السنين المقبلة، ويجب ان يكون هنالك تعاون في مجال استغلال المياه بشكل افضل وامكانية استفادة العراق من خبرات تركيا في مجال الري”.

فيما اشار المبعوث الخاص للرئيس التركي الى ان “زيارته الى العراق تأتي لفتح آفاق تعاون مشترك فيما يتعلق بموضوع المياه، حيث قدم مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الاراضي واخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن زيادة التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالاضافة الى إنشاء مركز ابحاث مشترك متخصص بادارة المياه بين البلدين مقره بغداد ، وكذلك التعاون في مجال زراعة الغابات وإنشاء مشاتل لاشجار الغابات الملائمة لظروف العراق”.

وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات الفنية حول مناسيب الخزين المائي بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وادارة المياه، لاسيما اثناء الازمات في مواسم الشح والفيضان، وكذلك التعاون في الملفات الاقليمية والدولية التي تتعلق بالمياه.