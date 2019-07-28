سومو تحقق نحو 70 مليون دولارا إيرادات إضافية لخزينة الدولة

بغداد – الصباح الجديد:

ثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان جهود العاملين في شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) لجهودهم الكبيرة في تعظيم الايرادات المالية للبلاد من خلال تسويق جميع الكميات المتاحة للتصدير من النفط الخام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، استطاعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) من تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة بلغت ( 69,942,056,90 ) دولار امريكي ( تسعة وستون مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وستة وخمسون دولار وتسعون سنتاً )، عن بيع وتسويق الشحنات الفورية للكميات خلال الفترة من حزيران 2017 ولغاية الاسبوع الاول من شهر تموز الجاري 2019 قد ، مشيرا ان هذا المبلغ يعد ايراداً اضافياً لخزينة الدولة اضافة الى الايراد الاساسي المتحقق من بيع النفط الخام وتصديره.

واضاف ان شركة التسويق ومن خلال الاعتماد على دراسة وتقييم السوق واستثمار الفرص المتاحة فيه لتحقيق افضل علاوات سعرية ممكنة عن بيع الشحنات الفورية في شهر تموز الجاري ، حققت وبجهود ملاكاتهـا النجـاح ببيـع شحنتين بكمية ( 3 )مليـون برميـل مـن خـام البصـرة الثقيل ، فضلا عن بيع وتسويق ثلاث شحنات اخرى بكمية ( 1،8 ) مليون وثمانمائة الف برميل من نفط خام كركوك مـن خـلال الاعلان عنها كشحنات فورية وفق الاسس التسويقية المستندة الى دراسة وتقييم الاسواق العالمية .

وتابع، ان اجمالي الايرادات الاضافية المتوقع تحقيقها من هذا النشاط لشهر تموز 2019 سيبلغ تقريبا (3،070،000 ) ثلاثة ملايين وسبعون الـف دولار .

وقال جهاد ان تسويق كامل الكميات المتاحة للتصدير بالاضافة الى البيع الفوري للشحنات، يعزز من موقع ومكانة العراق وزيادة حصته في الاسواق العالمية ، مشيراً ان ذلك يأتي ضمن جهود وسعي وزارة النفط متمثلة بـ(سومو) لتطوير اساليب البيع المعتمدة لديها ومنها بيع الشحنات الفورية بعلاوات سعرية عن سعر البيع الرسمي ، بالاضافة الى استئناف تسويق نفط خام كركوك للسوق العالمية من خلال اعادة ضخ كميات عبر منظومة خطوط الانابيب في اقليم كردستان .