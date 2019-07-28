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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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النزاهة النيابية تباشر التحقيق بشبهات فساد البنك المركزي

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو لجنة النزاهة النياببة، احمد المشهداني، أمس الأحد، عن ان اللجنة باشرت بالتحقيق بملفات الفساد التي تخص البنك المركزي وببيع العملة، داعياً جميع الجهات التي تدعي وجود ملفات فساد احالتها إلى اللجنة لتدقيقها.
وقال المشهداني ان “ملفات فساد البنك المركزي متعددة من بينها ما يتعلق بمزاد العملة واللجنة تحقق بهذه الملفات حالياً”، مبيناً ان “الملفات سترسل الى الجهات المختصة وسيعلن عنها عند الانتهاء من التحقيق”.
ودعا إلى “تقديم ملفات الفساد الى لجنة النزاهة النيابية من قبل جميع الجهات التي تدعي وجودها للتحقيق بها“. موضحاً ان “اللجنة تتابع جميع الملفات وستبدأ بالمهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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