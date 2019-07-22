شركات تركية تعتزم استثمار طريق ستراتيجي يربط بلادها بميناء الفاو الكبير

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف النائب محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن وجود رغبة للشركات التركية بإنشاء طريق ستراتيجي يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا عبر محافظتي السماوة والانبار.

وتباحث السوداني مع وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي في مكتبه يوم امس في مواضيع مهمة بغية الارتقاء بعمل وزارة النقل وتوفير فرص العمل والخدمات للمواطنين.

وقال في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تمت متابعة مراحل إنجاز ميناء الفاو الكبير وشركة الخطوط الجوية العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي وموازنة عام (٢٠٢٠) إذ تضمن اللقاء اخر إجراءات إنجاز ميناء الفاو الكبير مثل اعلان بعض مشاريع البنى التحتية فضلا على استمرار اختيار الفريق التفاوضي العراقي والأجنبي من مستشارين دوليين ماليين وقانونيين وفنيين مع الاستعانة بالاستشاري الإيطالي للدخول في تفاوض مع الائتلافات الأربعة الراغبة في بناء ميناء الفاو”.

واوضح السوداني ان ”اللقاء تضمن بحث رغبة الشركات التركية بالاستثمار في أحد أجزاء مشروع بناء ميناء الفاو وهو طريق (ال هاي وي) الذي يربط ميناء الفاو ويمر عبر خور الزبير بنفق مرورا بصحراء السماوة ثم بمنطقة (صية) غرب الانبار وصولا الى الحدود العراقية التركية وهو طريق ستراتيجي”.

وأكد السوداني التباحث في إجراءات تحسين شركة الخطوط الجوية ورفع الحظر، مبينا ان هنالك جملة اجراءات قامت بها الوزارة لتحسين اداء هذه الشركة لتقديم افضل الخدمات للمسافرين.