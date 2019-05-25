ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

العواصم ـ وكالات:

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم للمرة السادسة في مسيرته والثالثة تواليا، متقدما على مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وضمن ميسي الجائزة بعدما اكتفى مطارده المباشر مبابي بتسجيل هدف واحد فقط في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي ضد مضيفه رينس (1-3) منهيا الموسم برصيد 33 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف خلف الأرجنتيني.

في ما يأتي ترتيب الحذاء الذهبي لموسم 2018-2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 36 هدفا (72 نقطة)، ثم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان الفرنسي): 33 هدفا (66 نقطة(، و

الايطالي فابيو كوالياريلا (سمبدوريا الايطالي): 26 هدفا (52 نقطة) ، ثم السنغالي مباي دياين (غلطة سراي التركي): 30 هدفا (45 نقطة)، و البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 22 هدفا (44 نقطة(.. و المصري محمد صلاح (ليفربول الانجليزي): 22 هدفا (44 نقطة(.. و السنغالي ساديو مانيه (ليفربول الإنجليزي): 22 هدفا (44 نقطة(، و الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال الانجليزي): 22 هدفا (44 نقطة(، و الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة)، ثم البولندي كريستوف بيونتيك (ميلان الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة).. والعاجي نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي): 22 هدفا (44 نقطة)، والأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 21 هدفا (42 نقطة)، والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني): 21 هدفا (42 نقطة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 21 هدفا (42 نقطة)، والأرجنتيني سيرخيو أغويريو (مانشستر سيتي): 21 هدفا (42 نقطة)، و الهولندي لوك دي يونغ (إيندهوفن الهولندي): 21 هدفا (42 نقطة)،

والأهداف في البطولات الخمس الكبرى تحتسب بالضعف (بالنقاط)، وفي البطولات المتوسطة بنقطة ونصف نقطة، فيما تحتسب قيمتها بنقطة واحدة في البطولات الصغرى.

المتوجون بالجائزة في المواسم العشرة الأخيرة: 2018-2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي، 2017-2018 الأرجنتيني ليونيل ميسي، 2016-2017 الأرجنتيني ليونيل ميسي، 2015-2016 الأوروغوياني لويس سواريز، 2014-2015 البرتغالي كريستيانو رونالدو، 2013-2014 كريستياو رونالدو/لويس سواريز، 2012-2013 الأرجنتيني ليونيل ميسي، 2011-2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي، و2010-2011 البرتغالي كريستيانو رونالدو، 2009-2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي.