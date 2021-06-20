أمراض تحتاج إلى النوم للقضاء عليها

الصباح الجديد-متابعة:

كلنا نعلم ومنذ القدم ان الامراض لها مسبباتها ولها طرق علاجها، وغالبا ما تكون العلاجات اما بادوية مصنعة او ادوية الاعشاب كما كان الاجداد يداوون اوجاعهم وامراضهم، لكن ان يكون النوم علاجا لبعض هذه الامراض فانه امر غريب لكنه حقيقي.

وهذا ما ركزت عليه مجموعة من الباحثين من خلال دراسات عدة لسنوات، تفيد بان النوم يساعد الشخص على الراحة البدنية وبالتالي تعزيز جهازه المناعي خاصة وان بعض هذه الامراض سببها فيروس له مدة حضانة وينتهي بعدها بكل الاحوال ومن دون الحاجة الى اخذ علاج مصنع.

من ضمن الامراض التي يفضل عدم اخذ علاج لها خاصة العلاجات التي يدخل فيها المواد الكيمياوية:

1-الأنفلونزا: فعند الإصابة بالأنفلونزا، ينصح بالحصول على قسط جيد من النوم والراحة، لأن بذل المجهود يؤدي إلى إفراز هرمونات بالجسم تسبب ضعف المناعة، مثل هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلباً على كرات الدم البيضاء.

وخلال الإصابة بالأنفلونزا، يحتاج جهاز المناعة لتوجيه جميع جهوده وطاقته لمحاربة المرض. وبالتالي فإن أي تعب اخر على الجسم أو عدوى، سيتطلب مواجهة إضافية من الجهاز المناعي، مما يطيل من فترة المرض ويمكن أن يسبب مضاعفات. وبشكل عام، فإن أي أمراض متعلقة بالمناعة تحتاج إلى الراحة التامة خلال فترة العلاج.

2-الصداع الحاد: نتيجة الإجهاد الشديد وعدم النوم جيداً، يمكن أن يشعر كثير من الأشخاص بالام شديدة في الرأس، إضافة إلى الدوران وعدم الإتزان.

وفي هذه الحالة يكون الحل الأمثل الحصول على الراحة والنوم الذي يحتاجه الجسم للتخلص من الصداع الحاد.

قد يصعب على بعض الأشخاص المصابين بالصداع أن يناموا، ولذلك يمكن شرب كوب من اليانسون أو النعناع أو كوب من الحليب الدافىء، فهذه المشروبات ستساعد في تهدئة الأعصاب والإستغراق في النوم سريعاً.

ولكن يجب الحذر من النوم كثيراً لأنه يمكن أن يؤدي لاثار سلبية على الجسم والصحة، فالفترة المناسبة للنوم تكون سبع الى ثماني ساعات.

3-الام الظهر والكتف والرقبة: عند الإصابة بالام في الظهر أو الرقبة أو الكتف، فإن الجسم يحتاج إلى الراحة لتقليل الضغط عليه، وبالتالي فيكون النوم حلاً مناسباً لتخفيف هذه الأعراض.

ولكن يجب الإلتزام بالأوضاع الصحيحة في النوم، لأن بعض الأوضاع يمكن أن تزيد من الالام. فإذا كان هناك الام في الظهر، فينصح بالنوم على الظهر مع وضع وسادة صغيرة أسفل الحوض لتقليل مشكلات الأوتار، أما إذا كنت تفضل النوم على أحد الجانبين، فيجب وضع وسادة بين الساقين.

كما أن الام الرقبة تتطلب النوم على الظهر مع إستعمال وسادة طبية بإرتفاع مناسب، ويفضل وضع وسائد أسفل الذراعين أيضاً.

أيضاً ينصح النوم على الظهر في حالة وجود الام بالأكتاف، مع وضع وسادة تحت الرأس، ولا يجب النوم على البطن أو على الكتف المصاب.

4-الام الساق: يمكن أن تحدث الام الساق بسبب زيادة الوزن والضغط بصورة كبيرة على المفاصل لفترات طويلة من دون حصولها على الراحة.

والأفضل في هذه المشكلة هو الإستلقاء على الفراش مع وضع وسادة أسفل الساقين، فهذا يضمن تخفيف الالام وخاصةً إذا كانت مصحوبة بتورم. يمكن ايضا ان يقوم الشخص برفع ساقيه على احد جدران الغرفة بحيث تصبح عمودية ويمكن ان يخفف هذا من الالم خاصة لمن يتطلب عمله الوقوف طويلا او السير لمسافات طويلة.

وبشكل عام، يعتبر النوم مسكناً لجميع الام الجسم، على أن يكون بطريقة طبيعية ومن دون اللجوء لتناول الأدوية المنومة.

5-مرض السكري: للنوم أهمية كبيرة لدى مرضى السكري، حيث أن قلة النوم تسبب إرتفاع مستوى الهيموغلوبين، وبالتالي صعوبة السيطرة على نسبة السكر في الدم. وفي نفس الوقت، لا ينصح بالنوم لفترات طويلة، بل يجب أن يكون النوم بانتظام واعتدال لضمان الحفاظ على مستويات السكر.

6-أمراض الضغط والقلب: هناك علاقة وطيدة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب، لأن النوم جيداً ينشط أنسجة الجسم لتقوم بالتخلص من الفضلات بصورة أفضل، وخاصةً أنسجة القلب والأوعية الدموية.

كما أن النوم يساعد في زيادة قدرة الجسم لطرد الفضلات البيوكيميائية للطعام، وخاصةً الأطعمة الدهنية التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

أيضاً يسهم النوم بإرخاء الشبكة الدموية ووقايتها من التوتر والتشنج، وبالتالي يضمن تدفق الدم بصورة أفضل في جميع أنحاء الجسم.