الجمعة.. مهرجان الوفاء السنوي الثاني للراحل ناصر حسين

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينظم ملتقى الشهيد داود المندولاي، مساء يوم بعد غدٍ الجمعة، مهرجان الوفاء السنوي الثاني إستذكاراً للكابتن الراحل الدكتور ناصر حسين، ويقام المهرجان في الساعة 9 مساء بملعب وليد ناعم في منطقة بغداد الجديدة، حيث يتضمن فعاليات متنوعة تستذكر الراحل المدرب ناصر حسين مع اجراء مباراة استعراضية بين منتخب اساطير العراق ومنتخب رواد بغداد الجديدة.

ووجهت الدعوة إلى العديد من الشخصيات المسؤولة والرياضية ووسائل الإعلام للحضور والمشاركة في إنجاح المهرجان الذي بات تقليداً سنوياً دأب على تنظيمه رياضيي ملتقى الشهيد داود المندولاوي استذكاراً للمدرب الراحل.