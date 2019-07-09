  • الثلاثاء , 9 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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يونس محمود يشارك في مهرجان اعتزال الأردني عبد الفتاح

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك كابتن منتخبنا الوطني السابق يونس محمود في مباراة اعتزالية للاعب المنتخب الأردني حسن عبد الفتاح، المقررة في الأردن يوم 19 تموز الجاري.
كشف نجم الوحدات الأردني، حسن عبد الفتاح، أن أحد رجال الأعمال سيرعى مباراة اعتزاله، التي ستجمع فريقه مع الرمثا، يوم 19 تموز الجاري، على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.. وقال عبد الفتاح، في تصريحات للموقع الرسمي للوحدات، إنه تأكد حضور عدد من نجوم الكرة العربية، للمشاركة في مهرجان اعتزاله، يتقدمهم النجم العراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب، والكويتي خالد الفضلي، والإماراتي محمد عبد الرحمن.وأضاف: «ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، إمكانية مشاركة الكويتي بشار عبدالله، والسعوديين محمد نور ومحمد الشلهوب، والمصري محمد أبو تريكة، والقطري خلفان إبراهيم خلفان».وأتم بقوله: «أسعار تذاكر المباراة ستكون دينارين للدرجات كافة، باستثناء المنصة A وB، حيث سيكون سعر التذكرة 25 دينارا».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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