الجزائر وتونس يعوضان الخيبة..ومدغشقر ظاهرة

حصاد دورالـ 16 في نهائيات أمم أفريقيا

القاهرة ـ وكالات:

أسدل الستار على منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وبدأت مباريات الكان في الدخول لمراحل الحسم.وجاءت مباريات دور الـ 16 محملة بالعديد من المفاجآت، خاصة للمنتخبات العربية، بعدما ودع منتخبي مصر والمغرب مبكرًا، فيما حققت مدغشقر انتصارا تاريخيا، ولا تزال تونس تتأهل وتعبر دون تحقيق أي انتصار، فيما بدأت ملامح المنافسة على لقب الهداف في الوضوح قليلا..يستعرض التقرير التالي حصاد دور الـ16 من منافسات الكان:

كانت أولى المفاجآت وأكبرها على الإطلاق خروج منتخبي مصر مستضيف البطولة، والمغرب، أحد أبرز المنتخبات التي كانت مرشحة للحصول على اللقب.منتخب مصر ودع الكان أمام جنوب أفريقيا في مواجهة من العيار الثقيل بهدف من دون رد، في حين غاب الحظ عن المغرب أمام بنين في اللقاء الذي انتهى بخسارة أسود الأطلس بركلات الترجيح بعد التعادل في اللقاء بهدف لكل فريق، وإهدار حكيم لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

واستطاع منتخب مدغشقر في حسم التأهل لربع النهائي بعد عبور الكونغو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2.. منتخب مدغشقر صنع التاريخ بتأهله لربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما جاء ظهوره في النسخة الحالية بتاريخ الكان لأول مرة في تاريخه أيضا.

وواصل منتخب الجزائر تقديم عروضه القوية منذ انطلاق البطولة، وحقق فوزا عريضا على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة ليحسم التأهل لربع النهائي، بعد أداء قوي، وفنيات عالية، ويثبت جدارته في كونه أحد أبرز المرشحين للحصول على اللقب.

وصل منتخب تونس لربع النهائي من دون تحقيق الفوز منذ انطلاق البطولة بعدما تأهل من دور المجموعات برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، في حين عبر عقبة غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح.

ليست تونس وحدها، لكن أيضا بنين بنفس الحال تأهلت لربع النهائي دون تحقيق الفوز بعد التعادل في دور المجموعات والتغلب على المغرب بركلات الترجيح.

ويبدو أن آدم أوناس لاعب منتخب الجزائر، في طريقة للسير نحو المنافسة على لقب الهداف رغم مشاركته كبديل مع محاربي الصحراء.. سجل أوناس حتى الآن 3 أهداف، وينافس بقوة على لقب هدافي الكان حتى الآن، على طريقة المصري محمد ناجي جدو، الذي حصل على لقب هداف الكان في 2010 برغم مشاركته كبديل مع الفراعنة في تلك النسخة.

بدأت تظهر ملامح المنافسة على لقب هداف الكان بانتهاء دور الـ16، حيث تصدر السنغالي ساديو ماني بثلاثة أهداف حتى الآن، بالتساوي مع الجزائري أوناس، والنيجيري إيجالو والكونغولي باكمبو.

تسببت نتائج دور الـ16 بالكان، في الإطاحة بعدد من مدربي المنتخبات التي ودعت البطولة في مقدمتهم الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا، والذي تولى رسميا تدريب بيراميدز المصري، إلى جانب رحيل إيمانويل إيمونيكي عن تدريب منتخب تنزانيا، وأبرزهم على الإطلاق المكسيكي خافيير أجيري مدرب مصر.