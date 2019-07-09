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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الفرنسي ألافيليب ينتزع القميص الأصفر

رياضة
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باريس ـ وكالات:
انتزع الفرنسي جوليان ألافيليب القميص الأصفر من الهولندي مايك تونيسن، وذلك عقب فوزه بالمرحلة الثالثة للنسخة الـ 106 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 تموز بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.
وقطع ألافيليب (27 عاماً) مسافة المرحلة التي ربطت بين بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي والبالغة 215 كلم بزمن 4 ساعات و40 دقيقة و29 ثانية بمعدل وسطي بلغ 46,1 كلم/ساعة متقدماً بفارق 26 ثانية على الاسترالي مايكل ماتيوز والبلجيكي جاسبر ستويفين. وهي المرة الثالثة التي يحرز فيها ألافيليب مرحلة في طواف فرنسا، وبات أول دراج فرنسي يحمل القميص الأصفر للسباق منذ طوني غالوبان عام 2014.وقال ألافيليب «كنت متحمساً جدا لتقديم مرحلة جيدة، والمسار ناسبني كثيرا».وحل الهولندي تونيسن بطل المرحلة الأولى، في المركز 80 بفارق 5 دقائق خلف ألافيليب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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