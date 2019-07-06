وكيل «الاعمار والإسكان» يبحث المشاريع التي تنفذها الوزارة في البصرة

انجاز مخططات التصاميم الاساسية الاولية لمدينة الحبانية الجديدة

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وكيل وزارة الاعمار والإسكان المهندس استبرق الشوك خلال زيارته لمحافظة البصرة مع المحافظ المهندس اسعد العيداني مراحل العمل في المشاريع التي تنفذها تشكيلات الوزارة في المحافظة ومن اهمها مشروع ماء البصرة الكبير الذي تم فيه تحقيق نسب انجاز متقدمة .

واكد الوكيل على اهمية انجاز المشروع وتكثيف الجهود من اجل انجازه على وفق التوقيت الذي حدده الوزير في الرابع والعشرين من تشرين الاول المقبل كموعد نهائي غير قابل للتجديد لأنجاز وتشغيل المشروع ، كما تم مناقشة موضوع تأمين الحراسات المطلوبة للمشروع.

واوضح الوكيل لقد تم التأكيد على اهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة والوزارة والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات التي تعترض المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها وتجاوز الروتين في المخاطبات والمراسلات الفنية بين الدوائر المركزية والفروع بهدف تسريع العمل في المشاريع وتزويد الوزارة بالمواقف الضرورية وتسهيل الاجراءات ، كما تم مناقشة امكانية توفير الخدمات المطلوبة لمشروع مدينة السياب في محافظة البصرة من تخصيصات المحافظة.

واشار الوكيل الى ان الوضع المائي في محافظة البصرة تحسن بنسبة كبيرة مقارنة بالصيف السابق نتيجة الاجراءات التي اتخذتها مديرية الماء العامة التابعة للوزارة خلال وبعد الازمة والتي تمثلت بصيانة العديد من المشاريع والمجمعات المائية واستبدال المضخات واستحداث خطوط ناقلة جديدة لتقوية الضخ في مناطق شتى من المحافظة واستحداث مشاريع جديدة وايضا القيام بحملات رفع التجاوزات على الشبكات الفرعية.

من جانبه قدم محافظ البصرة شكره للوكيل والوفد المرافق له على زيارته للمحافظة والمتابعة الميدانية للمشاريع، مشيداً بالخطوات المتسارعة لانجاز مشروع ماء البصرة الكبير وبقية المشاريع.

على صعيد اخر اعلن الوكيل انجاز مخططات التصاميم الاساسية الاولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الانبار، والمقدمة من قبل شركة تراك الكورية المتقدمة لإستثمار المشروع ، تمهيداً للمباشرة باجراءات الاعلان من قبل مديرية التخطيط العمراني التابعة للوزارة.

واكد الوكيل بأنه حصلت مصادقة الوزير بنكَين ريكاني على توصيات محضر اللجنة الفنية المشكلة لبحث الوثائق والملفات والمخططات المقدمة من قبل الشركة الكورية المستثمرة في المشروع وتقييمها من الناحيتين التخطيطية والمعمارية وبما يتلاءم والبيئة العراقية مع تدقيق وثائق ومؤهلات الشركة الفنية والقانونية والمالية والجهات الساندة لها على وفق الشروط الواجب توفرها في الشركات المتقدمة لمثل هذا النمط من المشاريع الكبيرة وحسب قانون الإستثمار والتعليمات النافذة.

وأوضح الوكيل ان مشروع مدينة الحبانية الجديدة يقع في المنطقة الشمالية لبحيرة الحبانية في محافظة الانبار على مساحة (16) الف دونم وينتفع المشروع من الظروف الطبيعية للموقع للحد من التأثير المعاكس للتطوير وتعزيز الاستدامة من خلال الفعاليات الذاتية للاكتفاء مع تطبيق تقنيات متطورة ، كما يتميز الموقع بخصائص كونه يقع على بحيرة مما يعطي امكانية السياحة حيث يحتوي المشروع على الفعاليات السياحية والادارة ومؤسسات البحث والصناعة والمرافق الصحية والطبية والنقل الدولي اضافة الى السكن الافقي والعمودي للمواطنين حيث يكون المشروع على ارض طوبوغرافية مستوية خالية من العوائق التي تعترض التطوير مع وجود الامكانيات المساعدة لانشاء المدينة هو نهر الفرات وبحيرة الحبانية والطريق الدولي رقم 11 وسكة الحديد والمطار.

واضاف الوكيل ان فكرة المشروع تكون بالاعتماد على الاكتفاء الذاتي بشتى الفرص الاجتماعية والاقتصادية ، ويتم اقامة المشروع على خمس مراحل حيث تتضمن المرحلة الاولى: المنطقة السكنية التي تشمل )10.640 ( وحدة سكنية متنوعة بين الفلل بمساحة )400م2) والوحدات المنفصلة بمساحة (300م2) والمتصلة بمساحة (257م2) والشقق بمساحة(120م2). اضافة الى انشاء فندق.