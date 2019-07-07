الشاعر مشتاق فالح الفضلي في ضيافة اتحاد ادباء البصرة

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لبصرة – رزاق الناصر

وجوه تألقت وتآلفت في اصبوحة جميلة وهي تلتقي بشاعر إشكالي طالما تحدى كل ما هو مألوف ونمطي كُتب عن حسب الشيخ جعفر، اذ احتفى اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة السبت الماضي، بالشاعر الدكتور مشتاق فالح الفضلي لألقاء محاضرته الموسومة (موسيقى الشعر بين الدلالة والإيحاء ٠٠٠حسب الشيخ جعفر إنموذجاً)، قدمها الأستاذ محمد قاسم نعمة.

حضر الجلسة عدد كبير من الادباء، منهم الدكتور سعد شاهين رئيس جامعة البصرة، كان باستقباله الدكتور سلمان كاصد واعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد.

تحدث الشاعر مشتاق فالح الفضلي في مستهل الجلسة قائلاً:» الشاعر حسب الشيخ جعفرهو ظاهرة موسيقية، هو من إستعان بالتدوير لتقديم منجزه الشعري، حين يصل الصوت الى مدى معين هو من يختار له وزناً مغايراً، فهو عنده أولاً النسق الوزني (موسيقى الأصوات) توظيف الأصوات لدى الشاعر، ثانياً توظيف الدلالة هو من أكدها معنىً بواسطة التوازن لتأكيد المعنى، وهناك نوعان من الموسيقى:

الأول/ موسيقى العروض

الثاني/الموسيقى التي تتعرض بالأصوات».

شهدت الجلسة مداخلات عديدة شارك فيها د. سلمان كاصد /عبد العزيز العسير / كاظم الحجاج /على الأماره/ رافع بندر / حسن الظفيري / مجيد عبد الواحد /سالم محسن/ عبود هاشم/ الدكتور عادل عبد الجبار.