تيلرسون: التحالف الدولي حرر 98 % من الأراضي العراقية

في اطار مؤتمر الكويت لدعم العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

حذر وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون من تمرد جديد لتنظيم داعش الذي قال انه خطر لايزال قائما.

وقال تيلرسون، ان التحالف الدولي نجح في دحر داعش في 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، وتم تحرير 95 بالمئة من أراضي سوريا والعراق من الارهابيين.

وأضاف في كلمة بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي انعقد في الكويت امس الثلاثاء، ان “نهاية عملياتنا العسكرية ضد مسلحي داعش لا تعني نهاية التنظيم الحتمية، وما لم تستمر مكافحة داعش فإن التنظيم سينتشر في مناطق أخرى”.

وقال ان ” داعش يسعى للتحول إلى حركة تمرد في ليبيا وأفغانستان والفلبين “.

ودعا الدول الأعضاء في التحالف الدولي أن تستمر في محاربة جهود داعش في التجنيد والتمويل.

وتطرق تيلرسون أيضا لمرحلة ما بعد داعش، واشر عودة أكثر من 3 ملايين شخص إلى ديارهم بعد تهجيرهم من جانب مسلحي داعش.

ودعا الى بناء المناطق التي دمرها مسلحو داعش، “من الضروري إعادة بناء البنى التحتية في العراق وإعادة التلاميذ للمدارس”.

واضاف، أن “واشنطن تدعو اعضاء التحالف الدولي الى تقديم المساعدة لاعادة الاستقرار لمدينة الموصل”.

وفيما أشار تيلرسون إلى دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا بـ200 مليون دولار، شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب تركيا في حربها ضد الإرهاب.

وبدأت امس الثلاثاء، أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم داعش، وذلك في اطار اليوم الثاني لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة أعمار العراق، والذى بدأت فعالياته أمس الاول الاثنين.

وافتتح فعاليات المؤتمر “الذي أقيم بقصر بيان في الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد صباح؛ ويناقش الاجتماع تطورات تنظيم داعش في سوريا والعراق؛ وذلك من خلال جلسة العمل الأولى.

،بينما ستناقش جلسة العمل الثانية، بحث أطر مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، خاصة جهود التحالف في محاربة تنظيم ” داعش “.

وتكتسب دورة هذا الاجتماع أهمية كبيرة، نظرا لأنه الأول لأعضائه بعد الإعلان رسميا عن تحرير العراق من عناصر تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكل التحالف الدولي ضد داعش فى 11 سبتمبر 2014؛ حيث تميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته، إذ التزم التحالف الدولي بدحر تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به، وحرص أعضاء التحالف، البالغ عددهم 74 عضوا، منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على الوقوف أمام داعش على جميع الجبهات، والعمل على هدم شبكاته، والتصدي لطموحاته بالتوسع العالمي.