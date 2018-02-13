ضبط آثار سومرية تقدر بـ 10 ملايين دولار في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط آثار تقدر بـ10 مليون دولار تعود للعهد السومري ومسلة حمورابي في ايسر الموصل.

وقالت المديرية في بيان لها تسلمت “الصباح الجديد”نسخة منه امس ان “المديرية وضمن فعالياتها بتعقب عمليات التهريب بكل انواعه وغلق منافذه والقبض على المهربين واحالتهم للقضاء، وبمتابعة دقيقة وبعملية نوعية تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني من الايقاع بعصابة لتهريب الاثار في منطقة حي الكرامة ايسر الموصل”.

واضافت ان “العصابة مكونة من 6 اشخاص”، مشيرة الى انه “تم ضبط عدد من قطع الاثار النفيسة بحوزتهم تعود لما قبل التاريخ”.

وتابعت ان “هذه القطع تضم بينها 6 اختام تعود للعهد السومري وقطعة من مسلة حمورابي وقطعة تحمل كتابات عبرية قديمة وحجر كريم نادر جدا يزن 2 كغم”، لافتة الى ان “قيمة هذه القطع قدرت من قبل مختصين باكثر من 10 مليون دولار”.

يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب في العام 2003، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد العراق نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت في أوقات مختلفة بصورة غير شرعية، وتم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991.

كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال العام 2008 أشار إليها تقرير لديوان الرقابة المالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما تزال قائمة لاسيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الحكومية.