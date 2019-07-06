دعوى قضائيّة ضدّ ريهانا

الصباح الجديد – وكالات:

رفعت امرأة كفيفة في لوس أنجلوس، دعوى قضائيّة ضدّ علامة المطربة الباربادوسية، ريهانا “فينتي بيوتي” التّجميليّة.

وقالت المرأة، التي تُدعى “بياتريز جوتيريز” إنّ موقع “فينتي” لم يتكيّف مع احتياجاتها، وطلبت في مستندات المحكمة، صدور أمر قضائيّ ضدّ العلامة التّجاريّة. وبدورها طالبت المحكمة ماركة “فينتي”، بتعديل موقعها الإلكترونيّ على الفور، ليتوافق مع القوانين الفيدراليّة للأشخاص، الذين يعانون من ضعف البصر، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.

وقالت جوتيريز للمحكمة، إنّ الموقع لديه “حواجز وصول”، ولا يمتلك تقنيّة قراءة الشّاشة القياسيّة التي ستمكّنها من التّسوّق عليها.

كما طالبت جوتيريز أيضًا، تعويضًا يبلغ قدره 15000 دولار من المطربة ريهانا، البالغة من العمر 31 عامًا.

وأطلقت ريهانا لأوّل مرّة، خطّ المكياج الخاصّ بها في سيفورا، في عام 2017، وحظي بشعبية كبيرة، وحقّقت أكثر من 100 مليون دولار في الأسابيع القليلة الأولى من إطلاقها.