اجماع سياسي على خلو الكابينة الشاغرة من أي وزير سابق

بغداد – الصباح الجديد

كشف عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة حسن فدعم، عن إجماع سياسي على خلو الكابينة الشاغرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أي وزير سابق.

وقال فدعم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، إن “هناك إجماعا للقوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق بحكومة عادل عبد المهدي”، داعيا “القوى الكردية إلى احترام رغبة القوى الوطنية بعدم ترشيح أي وزير سابق للحقائب الشاغرة لاسيما حقيبتي الخارجية والعدل”.

وأضاف: “خلال تشكيل الحكومة قدم طلب موقع من 130 نائبا و15 محافظا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض إبقاء وزير التخطيط السابق نوري الدليمي في منصبه في الحكومة الجديدة، كونه وزيرا ناجحا وإدارته للوزارة كانت بمهنية عالية”.

وتابع، أن “هناك رغبة كانت لدى الكتل السياسية لإبقاء وزير الصحة السابق جعفر علاوي بسبب نجاحه في إدارته لملف جائحة كورونا، إلا أن إصرار القوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق حال دون الإبقاء على الوزيرين”.

وأشار إلى أن “كتلة الحكمة لا تعترض على أي حالة وطنية فيها مصلحة للعراق وليس لديه خلاف مع أي قوى بل لديه تفاهمات مع الجميع”.