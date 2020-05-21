النائب باسم خشان: من يتصور ان هناك انتخابات مبكرة فهو واهم

بغداد-الصباح الجديد

نفى النائب المستقل باسم خشان، وجود نية لاجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان الدورة البرلمانية بقيت سنتان على نهايتها ومازال قانون الانتخابات على طاولة البرلمان ولم يتم حسمه كما لم تخصص جلسة لاكمال القانون الجديد.

وقال خشان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “من يتصور ان هناك انتخابات مبكرة فهو واهم خاصة ان ماتبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية هو سنتين وخلال هذه المدة سيحدد قد يحدد موعد لها، لكن ذلك يتطلب ايضا جاهزية من قبل مفوضية الانتخابات لاجراء عملية الاقتراع”.

واضاف ان “قانون الانتخابات مازال غير مشرع ولاتوجد جلسة برلمانية مخصصة لاكمال القانون المذكور، حيث لم يحدد موعد اكمال القانون”.

وبين ان “جلسة التصويت على قانون الانتخابات كانت جلسة مستعجلة وكان يراد منها الايحاء للشارع العراقي ان البرلمان يلبي طلبات المتظاهرين في حين ان اشهر عديدة مرت ولم يتم حسم الامر”.