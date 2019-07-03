وزير التخطيط يعلن عن تخصيص أموال “جيدة” للمشاريع الخدمية في الأنبار

بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي خلال زيارته محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن تخصيص اموالا جيدة ستتحول الى مشاريع خدمية في المحافظة.

وقال الدليمي في بيان لوزارة التخطيط أطلعت عليه “الصباح الجديد”، إننا “نعمل على توحيد جهود الحكومتين المركزية والمحلية والجهود الدولية لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار في المحافظة”

واكد انه “خلال نهاية العام الجاري ستنتهي مخيمات النازحين”.

واشاد الدليمي “بجهود القوات الامنية التي حررت المحافظة وحافظت على الاستقرار الذي يمثل بيئة اساسية لتحقيق تنمية في المحافظة”.