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وزير التخطيط يعلن عن تخصيص أموال “جيدة” للمشاريع الخدمية في الأنبار

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بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي خلال زيارته محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن تخصيص اموالا جيدة ستتحول الى مشاريع خدمية في المحافظة.

وقال الدليمي في بيان لوزارة التخطيط أطلعت عليه “الصباح الجديد”، إننا “نعمل على توحيد جهود الحكومتين المركزية والمحلية والجهود الدولية لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار والاستقرار في المحافظة”

واكد انه “خلال نهاية العام الجاري ستنتهي مخيمات النازحين”.

واشاد الدليمي “بجهود القوات الامنية التي حررت المحافظة وحافظت على الاستقرار الذي يمثل بيئة اساسية لتحقيق تنمية في المحافظة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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