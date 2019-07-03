المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يعقد جلسته برئاسة عبد المهدي

بغداد – الصباح الجديد

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور اعضاء المجلس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، انه ” المجلس استعرض عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط.

واستمع المجلس الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية.

كما اطلع المجلس على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد.

واطلع المجلس ايضا على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق.

واشار الى اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي.

وناقش المجلس الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه.

فيما وجه المجلس بإتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها