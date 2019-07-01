تراجع اسعار الذهب

الصباح الجديد – وكالات:

راجعت أسعار الذهب نحو 2%، امس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

وكان السعر الفوري للذهب، منخفضا 1.7%، إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 حزيران الماضي، عند 1381.51 دولار، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% إلى 1388.20 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1538.12 دولار ، وهبط البلاتين 0.1% إلى 832.19 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة ستة أسابيع التي لامسها خلال الجلسة السابقة.