الموانئ العراقية تشهد حركة تجارية كبيرة

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النقل العراقية امس الاثنين ، ان الموانئ العراقية قد شهدت في الاونة الاخيرة حركة غير مسبوقة في رسو البواخر المتنوعة في ميناء ام قصر الجنوبـي.

واوضحت الشركة في بيان تلقت « الصباح الجديد» نسخة منه، ان « الباخرة con رست على الرصيف رقم 2 تحمل مادة السكر الخام من البرازيل بحمولة تصل 44 الف طن ورصيف رقم 3 رست عليه الباخرة sheila تحمل مادة السكر من البرازيل بوزن 42 الف طن كما رست الباخرة الربيع على رصيف 4 تحمل اطارات وبطاريات ومواد متنوعة وزن حمولتها 281 طن» .

وتابعت الشركة بحسب البيان اما « الباخرة اثينا رست على رصيف 5 تحمل 480 حاوية والباخرة ميركوري رست على رصيف 6 تحمل 359 حاوية كذلك رصيف رقم 7 استقبل بانطون ايراني الجنسية حاملاً مادة الكلنكر الخاص بصناعة الاسمنت ورصيف (8 أ) ناقلة النفط فاكتوري تنتظر تحميل المشتقات النفطية وناقلة النفط حفيظ رست على رصيف (8 ب) تنتظر تحميلها بمادة زيت الوقود واخيرا رصيف 9 رست عليه ناقلة النفط بابل لتحميل المشتقات النفطية «.