البنك الدولي يمنح العراق 500 ألف دولار لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية

بهدف تنفيذ برامج لإشراك المواطنين في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية

بغداد – الصباح الجديد:

قدم البنك الدولي منحة مالية للعراق بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز انظمة الحماية الاجتماعية في البلاد للمدة من 2018 – 2022، وذلك بما يعزز من تنفيذ الخطوات التالية من قانون الحماية الاجتماعية وتنمية قدرات الملاكات العاملة في هيئة الحماية الاجتماعية للوصول الى الاستهداف الدقيق للاسر تحت خط الفقر.

وقال المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان البنك الدولي اشاد بدور وزارة العمل وتمكنها من تنفيذ برنامج شامل ومتكامل لاصلاح نظام الحماية الاجتماعية على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد، والذي اسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الصمود على مستوى المجتمعات المحلية، فضلا عن تنفيذ برامج تدعم سبل كسب الرزق واشراك المواطنين في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية لتعزيز الترابط الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

واضاف منعم ان البنك الدولي اشار في تقرير له نشر على موقعه الرسمي وموقع بعثة الامم المتحدة اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه الى ان وزارة العمل لعبت دورا كبيرا في تكامل تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز قدرات الباحث الاجتماعي وتطوير قاعدة بيانات المستفيدين من البرنامج ، وكذلك اطلقت برنامجا تجريبيا للاعانة النقدية المشروطة بالصحة والتعليم لاصلاح نظام الحماية الاجتماعية في عموم البلد استنادا لنجاح المرحلة الاولى من عملها وانجازاتها المهمة، والاتفاق مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.

واوضح منعم ان الوزارة اتفقت مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الآخرين للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامح الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى ان المرحلة الثانية للبرنامح تهدف الى تعزيز التدخل الاجتماعي والاقتصادي للبنك الدولي في العراق للحد من الفقر، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الدولية التي يقدمها البنك الدولي لموائمة الجوانب التنموية والانسانية والاستفادة المثلى من التحويلات النقدية والعينية واضافة تحسينات على آليات استهداف الفقر للحد من هذه الظاهرة لاسيما المناطق التي تأثرت بالنزاع مع داعش. يذكر ان اكثر من مليوني و200 ألف اسرة تتسلم راتب الاعانة الاجتماعية كل شهرين وبشكل منتظم عبر ادوات الدفع الالكتروني اي ما يعادل اربعة ملايين و800 ألف فرد.

على صعيد متصل عقد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبدالله اجتماعا مع مدراء المديريات والاقسام في شركة اكاي للصناعات الدوائية لمناقشة كيفية النهوض بواقع واداء عمل الشركة بعد تراجع ادائها في المدة السابقة بسبب السياسات الخاطئة .

واوضح الوكيل خلال زيارة ميدانية اجراها الوكيل عبد الكريم نائب رئيس مجلس ادارة الشركة برفقة مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو عضو مجلس ادارة الشركة للاطلاع على واقع الشركة ومتابعة المشاكل والتحديات التي تعوق العمل.

وقال الوكيل خلال اجتماعه بالملاكات المتقدمة في الشركة ان هذه الزيارة تأتي للتعرف على المشكلات والتراكمات التي كانت وراء تراجع مستوى الاداء ومن خلالها توضع خطة عمل لتجاوز جميع الاخطاء السابقة وبدء مرحلة جديدة من التعاون والعمل الجماعي للنهوض بمستوى اداء الشركة وتحسين وتطوير خطوط الانتاج فيها.

واضاف ان نجاح هذه الشركة يعود بالفائدة على البلد وذلك من خلال تحقيق التماسك في العمل، لافتا الى ان مجلس الادارة الجديد لديه خيارات عدة للتطوير واضافة منتج او خطوط انتاج جديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية كوزارة الصحة. ودعا اللجنة النقابية في الشركة الى ان تأخذ دورها بشكل فاعل في التثقيف والتوعية وحل مشكلات الامور الادارية مع الالتزام بسلسلة المراجع للتعاون في حل تلك المشكلات ، مشيرا الى ان هناك نوايا للتحسن والتوسع في عمل الشركة لكنه بحاجة الى رسائل ايجابية من قبل ملاك العمل الذي يتطلب منه العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد لتجاوز هذه العقبة نحو الارتقاء بالشركة واعادتها الى المسار الصحيح.

من جانبه مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضو مجلس ادارة الشركة علي الحلو ان مجلس الادارة الجديد داعم للمدير العام للشركة الذي كلف بوضع خطة لتطوير العمل على مدى ثلاث سنوات، مشيرا الى ان هذه الزيارة هي رسالة لبدء صفحة جديدة وترك الخلافات السابقة للحفاظ على الشركة وتجاوز هذه الازمة.

وبين الحلو ان مجلس الادارة امام تحديات كبيرة بضمنها التحدي المالي من خلال الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الادارة السابقة بتحويل مبالغ الشركة الى عمّان، مؤكدا: نحن ساعين لتصحيح تلك الاخطاء وتذليل كل المشكلات التي رافقت العمل.

بدوره تقدم المدير العام للشركة بالشكر والثناء الى الوكيل ومدير عام دائرة التقاعد والضمان على زيارتهم وجهودهم الساعية للارتقاء بالعمل والذي يعطي املا بعودة الشركة الى وضعها السابق في 2011، مؤكدا الحاجة الى المزيد من الوقت لتصحيح كل الاخطاء السابقة.

هذا واجرى الوكيل عبد الكريم جولة ميدانية لمصانع الادوية وخطوط الانتاج في الشركة واطلع على آلية انتاج بعض الادوية، وكذلك على بعض الخطوط المتوقفة للوقوف على الاسباب ووضع آلية لاعادتها الى العمل بعد مناقشة ذلك في اجتماع مجلس ادارة الشركة.