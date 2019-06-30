موقعة متكافئة بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا

دي ماريا يبرز صعوبة البرازيل

ريودي جانيرو ـ وكالات:

«نكن له الاحترام».. هكذا أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تعليقه على المنتخب البرازيلي المنافس العنيد لمنتخب بلاده، بعد تأكد المواجهة بين الفريقين في المربع الذهبي لبطولة كوبا أميركا.وبرغم غياب نيمار عن صفوف المنتخب البرازيلي في هذه البطولة بسبب الإصابة، لم يخف ميسي احترامه وتقديره لمنتخب السامبا، لكنه جدد انتقاداته لأرضية الملاعب التي تقام عليها البطولة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، فشل ميسي ورفاقه في التتويج بأي لقب كبير مع منتخب التانجو برغم اقترابهم أكثر من مرة، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات نهائية في غضون عامين.وكان النهائي الأول في مونديال 2014 بالبرازيل وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني، ثم خسر في 2015 و2016 نهائي نسختين متتاليتين من كوبا أميركا أمام نفس الفريق وهو منتخب تشيلي وبنفس الطريقة وهي ركلات الترجيح.

والآن يحتاج ميسي إلى التخلص من الأداء المتواضع الذي قدمه في مباريات النسخة الحالية حتى الآن وخاصة أمام فنزويلا في مباراة الأمس، إذا أراد قيادة التانجو للفوز على السامبا.

ولا شك أن المباراة بين المنتخبين تمثل حلمًا لأي مشجع سواء في هذه القارة أو في كل أنحاء العالم، حيث تجمع بين أبرز فريقين في القارة وتشهد صراعا بين مجموعة من أبرز المواهب الكروية في العالم.

وقال ميسي «سنخوض المباراة من أجل الفوز على البرازيل. ولكن يتعين علينا التحلي بالتركيز الشديد… نكن للمنتخب البرازيلي الاحترام».

وتمثل المباراة تحديا هائلا للمنتخب الأرجنتيني الذي لم يقدم حتى الآن المستوى المتوقع منه في البطولة، وإن تحسن الأداء نسبيا في مباراة الأمس عما كان عليه في دور المجموعات.

وبرغم هذا، أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، أن ميسي لعب دورا كبيرا في نجاح الفريق بالبطولة الحالية حتى الآن.وقال ميسي إن المنتخب البرازيلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين خاصة في خط الهجوم ويمكنهم صنع الفارق.لكنه أعرب أيضًا عن اعتقاده بأن المباراة ستكون متوازنة ومتكافئة إلى حد بعيد، حيث يمتلك كل من الفريقين عناصر وأسلحة مميزة يمكنها حسم اللقاء في أي وقت.

من جانبه، قال نجم الأرجنتين، أنخيل دي ماريا، إن المنتخب وصل لأفضل مستوياته أمام فنزويلا، عندما فاز بثنائية نظيفة، وتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019، بعد بداية متعثرة في البطولة.

وصرح دي ماريا «قدمنا أفضل مباراة لنا، بعد الفوز على قطر كنا نعلم أننا سنكون أكثر هدوءا وتحررا، وهذا كان أمرا مهما للغاية للجميع، الآن الكل شاهد أرجنتين مختلفة، ولديها الكثير من الحماس والتحرر».

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان، عن مواجهة البرازيل في نصف النهائي «ستكون مباراة معقدة، لكن أعتقد أن كل المنتخبات صعبة، وكلها قوية للغاية، أو يغلقون الخطوط بشكل جيد جدا في الخلف».

وتابع «البرازيل ستلعب الند للند، هي صاحبة الأرض، وعلينا أن نحاول فرض إيقاعنا، مثلما فعلنا أمام فنزويلا، أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد».وحول قائد الفريق والنجم ليونيل ميسي، الذي لم يسجل سوى هدف وحيد في البطولة، قال «أعتقد أن ليو يؤدي بشكل جيد للغاية، لا يسجل مثلما اعتاد لكن أعتقد أنه يقدم عملا جيدا».وواصل «إنه يركض ويقدم كل ما لديه، وهو يعلم أكثر من أي شخص أنه عليك الركض أولا في كوبا أميركا، وبعدها التفكير في الباقي.. وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية».

وتستعد الأرجنتين لمواجهة البرازيل في مباراة «سوبر كلاسيكو»، بالدور نصف النهائي، فجر الأربعاء.