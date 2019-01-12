  • السبت , 12 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ريس ويذرسبون: أعيش أجمل فترات حياتي

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الصباح الجديد – وكالات:
زينت النجمة ريس ويذرسبون غلاف مجلة Vogue في عددها الجديد الصادر لشهر يناير كانون الثاني الجاري، وأجرت جلسة تصوير جديدة لعدد المجلة.
وظهرت ريس على غلاف المجلة بإطلالة جذابة من تصميمات ماركة Givenchy، إحدى ماركات الأزياء التي ترعاها المجلة الشهيرة.
وأجرت ريس حوارا مع المجلة عن مستقبلها في هوليوود بعد بلوغها سن الـ 42، اذ عبرت عن انها تعيش أفضل فترات مسيرتها الفنية بعد أكثر من 20 عاما بهذا المجال.
وحرصت ريس على وجود والدتها وابنتها في جلسة التصوير الخاصة بالمجلة، ووجهت لهما الشكر على دعمهما لها، كما تمنت لوالدتها دوام الصحة.
ووجهــت ريـس حديثهـا للمجلـة عـن ابنتهـا “آفـا”، اذ عبـرت عـن تفكيرهـا تجـاه نيـة ابنتهـا بالعمـل بمجــال السينمــا خـلال السنـوات المقبلة، وكـان ردهـا مشجعـا.
وأكـدت ريـس علـى أنهـا ستدعم ابنتها في حـال توجههـا للعمـل بالسينمـا، فهـي لم تجد من يدعمها حين كانت بعمر ابنتها، وقـت أن بـدأت بالبحـث عـن عمـل بهوليـوود، وشقـت طريقهـا نحـو الشهـرة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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