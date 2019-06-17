الطاقة النيابية: انتاج نفط البصرة يبلغ 600 الف برميل يوميا

بعد زيادة قدرها 150 الف بالجهد الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، أمس الاثنين، عن تحقيق شركة نفط البصرة زيادة كميات التصدير من النفط الخام بواقع 150 ألف برميل يومياً، داعياً الحكومة إلى بذل جهود استثنائية لحماية ثروات البلد من الفاسدين.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “شركة نفط البصرة وبجهود وطنية وبالتعاون مع شركة اكسون موبيل استطاعت زيادة كميات النفط من حقل غرب القرنة/ 1 بواقع 150 ألف برميل يومياً ليصبح 600 ألف برميل يومياً بعد أن كان 450 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “70-75 % من واردات البلد المالية هي من شركة نفط البصرة وهذه الزيادة ستعطي دعماً واضحاً وإضافياً لواردات البلد للمرحلة المقبلة”.

وأضاف التميمي، أن “هذه الجهود وبظروف قاسية وتحت درجات حرارة مرتفعة بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة لضمان عدم إضاعة تلك التضحيات والجهود وأن تكون هناك جهود استثنائية لحماية ثروات البلد من الفاسدين”، داعياً مجلس مكافحة الفساد إلى “العمل بقوة لضرب الفاسدين وحماية جهود وتضحيات العاملين على تطوير قطاعات العمل المختلفة للنهوض بالواقع الخدمي للبلد بالشكل الأفضل”.



ووقعت وزارة النفط، في 29 تشرين الأول من عام 2010، عقداً مع شركة «اكسون موبيل» الأميركية ومجموعة «شل» البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الأولى ضمن جولة التراخيص الأولى.

وأفتتح أمس الأثنين وحدة انتاجية جديدة في حقل نفط غرب القرنة 1 بمحافظة البصرة.

وجرى الافتتاح بحضور نيابي وحكومي لوحدة انتاجية (Iot) في حقل غرب القرنة 1 بطاقة انتاج 105 براميل يومياً.



