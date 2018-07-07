اعتقال 12 شخصا يشتبه بتورطهم بجريمة طريق بغداد القديم في ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، أمس السبت، بأن قوة أمنية اعتقلت 12 شخصا يشتبه بتورطهم في حادثة مقتل 7 مدنيين على طريق بغداد السياحي القديم جنوبي المحافظة .

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “القوات الأمنية إعتقلت 12 شخصا يشتبه بتورطهم في تنفيذ عملية قتل 7 مدنيين على طريق بغداد السياحي القديم جنوبي محافظة ديالى”.

وأضاف أن “القوات الأمنية تحقق مع المعتقلين في الوقت الراهن للوصول الى الحقيقة وسيجري الإعلان عن كافة التطورات الى الرأي العام”.

وكان قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي قد أعلن “، تشكيل لجنة تحقيق بحادثة طريق بغداد السياحي القديم جنوبي المحافظة.

يذكر أن مصادر أمنية ومحلية قد أفادت يوم امس الاول بأن مسلحين يعتقد أنهم من عناصر داعش الإرهابي قاموا بإيقاف سيارة نوع باص متوسطة يستقلها عدة أشخاص من سكنة بغداد، كانوا في حفل زفاف بناحية بهرز جنوبي بعقوبة، في طريق عودتهم الى العاصمة عبر ما يسمى طريق بغداد السياحي جنوبي ديالى، خلال ساعات الليلة الماضية.

واوضحت أن “المسلحين قتلوا سبعة رجال ممّن كانوا داخل السيارة، دون النساء والأطفال في السيارة المذكورة”، مبينةً ” جرى نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي وفتح تحقيق موسع بالحادث”.