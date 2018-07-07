  • السبت , 7 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الحزب الديمقراطي: ليس لدينا فيتو على أي شخص يتولى منصب رئيس الوزراء

أعمدة الكتاب
0 تعليق
20 views

يشكل افتتاح قنصلية للولايات المتحدة الاميركية في اربيل حافزا جديدا لتقوية العلاقات بين بغداد وواشنطن واذا كان السيد نيجرفان بارزاني اكد في حفل وضع حجر الاساس لاكبر قنصلية لهذا البلد في اربيل على اهمية تمتين العلاقات بين الولايات المتحدة الاميركية واقليم كردستان فان النظر الى هذه العلاقة يجب ان لا يجزا تبعا لرؤية وموقف طرف من اطراف السيادة العراقية بل يجب الاحاطة بها من جميع مشاهد الطيف العراقي وان انضاج وبلورة المواقف من هذه العلاقة محكوم بقدرة الحكومة العراقية والاحزاب الكردستانية على التنسيق فيما بينها والتوافق على محددات اساسية يمكن من خلالها بناء قاعدة مشتركة يجري العمل فيها على تطوير اشكال العلاقة والتوسع في جوانبها السياسية والاقتصلدية والامنية وفي كل الاحوال لايمكن فصل هذه العلاقة عن الدور المحوري الذي لعبته الولايات المتحدة الاميركية في احداث التغيير في العراق ومساهمتها الفاعلة في اسقاط النظام الديكتاتوري السابق ومن الملاحظ ان مستوى التفاعل في توطيد العلاقة بين البلدين تاثر الى حد كبير بالخلافات السياسية بين حكومة المركز وبين حكومة الاقليم تحولت فيها اميركا في مراحل متعددة للعب دور الوسيط بين المسؤولين في اربيل وبغداد وتقديم الافكار والمقترحات التي من شأنها اعادة العلاقات بينهما الى مسارها الصحيح ولربما كان تدهور العلاقة بين الاقليم والمركز ووصولها الى مستوى المواجهة خلال السنوات الاخيرة عاملا مقلقا ومحرجا لواشنطن في تدعيم العلاقة مع العراق كدولة ذات سيادة.. فالاميركيون يدركون جيدا ان علاقة كاملة ومستقرة مع بغداد لايمكن الاستمرار بها والاطمئنان لمساراتها من دون تحقيق الانسجام بين بغداد واربيل والمشكلة اليوم ان بغداد واربيل لم تصل الى رؤية مشتركة لمضامين العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية على الرغم من مرور خمسة عشر عاما على صنع التغيير في العراق وبالتأكيد ان ذلك لايمكن تحقيقة من دون الشروع في تشكيل مجلس تنسيق سياسي يين بغداد واربيل يحدد ويرسم المعالم الرئيسة لمسارات تطوير العلاقة مع اميركا ويتجنب نقاط الخلاف المهمة حول الدور الجوهري لها في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار علاقات العراق مع جيرانه وتأثره الى حد كبير بملف العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية . وقد لايكون مهما ان تكون واشنطن اكبر سفارة في بغداد او اكبر قنصلية في اربيل بقدر مايكون من المهم ان تكون العلاقات بين البلدين علاقات متينة وناضجة ومتوازنة ومؤيدة من جميع الاطراف العراقية تاخذ بنظر الاعتبار حاجة العراق حكومة وشعبا الى الدعم السياسي والامني والاقتصادي بما يمكنه من الوقوف بوجه التهديدات التي يواجهها وفي مقدمتها التهديد الذي يمثله تنظيم داعش ومحاولاته دق اسفين بين العرب والتركمان والاكراد بما يهدد بقاء العراق موحدا .
د. علي شمخي

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد