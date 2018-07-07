العراق في المرتبة 37 بأعلى احتياطيات العالم للذهب في تموز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المجلس العالمي للذهب، أمس السبت، ان الولايات المتحدة احتلت المرتبة الاولى فيما جاء العراق في المرتبة 37 باعلى احتياطات العالم للذهب في شهر تموز الحالي.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه واطلعت عليها، “الصباح الجديد”، إن “احتياطيات دول العالم من الذهب انخفضت لشهر تموز بمقدار 79 طنا عن شهر حزيران الماضي لتبلغ 33 الف و734 طنا”، مبينا ان “الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.371 طنا”.

وأضاف المجلس ان “العراق احتل المرتبة 37 عالميا من حيث هذه الاحتياطيات من اصل 100 دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، وعلى المرتبة الخامسة عربيا حيث جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا”.

وتابع المجلس ان “احتياطيات العراق من الذهب بقيت ثابته حيث سجلت 89.8 طن ، مشيرا الى ان “اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر نيسان عام 2014 حيث اشترى فيها 15.16 طنا”.

يذكر ان المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.