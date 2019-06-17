الموارد المائية تتسلم مهمة تاهيل وصيانة اسس سد الموصل من تريفي الايطالية

مخزونه الحالي اكثر من 9 مليار متر مكعب من الماء

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحضور وزير الموارد المائية د . جمال العادلي والسفيرين الامريكي ماثيو تولر والايطالي باسكوينو جرت في موقع سد الموصل مراسيم تسليم وتسلم عقد التأهيل والصيانة لاسس السد من شركة تريفي الايطالية وتسليمه للملاكات الفنية والهندسية العراقية العاملة في المشروع المؤهلة لتسلم وتنفيذ العمل .

والقى الوزير كلمة بالمناسبة قال فيها ان سد الموصل يعد من اكبر السدود الذي انشأه العراق لتنمية موارده المائية وأحد ركائز الادارة المتكاملة لتلك الموارد ، وان الوزارة تعاقدت مع شركة تريفي الايطالية الرائدة في اعمال التحشية وباشراف الاستشاري فيلق المهندسين الامريكي لغرض تأهيل المنفذ السفلي في سد الموصل وتحسين اعمال التحشية الجارية على اسسه من تاريخ انشاءه باستعمال التكنولوجيا الحديثة .

واضاف الوزير ان الشركة قامت بوضع برنامج علمي وعملي متكامل لتطوير العاملين على اعمال التحشية من فنيي ومهندسي المشروع ، مؤكدا ان اسس السد اثبتت كفاءتها بشكل واضح خلال هذه السنة واستطاع السد ان يخزن ويمرر الموجات الفيضانية الاخيرة بكفاءة عالية والخزين المائي الحالي في بحيرة السد اكثر من 9 مليارات متر مكعب..



وهو دليل اكيد على ان سد الموصل في حالة جيدة جدا وأمنة .

ثم تلت كلمة الوزير عدد من الكلمات للسفير الامريكي والسفير الايطالي ومدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات وممثل شركة تريفي الايطالية وممثل الاستشاري فيلق المهندسين الامريكي ، بعدها اجرى الوزير والحضور جولة شملت اجزاء ومنشآت السد للاطلاع على حالة السد والاعمال الجارية من قبل الملاكات الفنية والهندسية العاملة في المشروع والخاصة بادارة وتاهيل وصيانة السد .



