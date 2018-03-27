ليلى علوي تدعو للمشاركة بالانتخابات

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الفنانة ليلى علوي أنها واثقة في قدرات المصريين في تخطي الصعاب التي تواجههم مشيرة إلى أنها تدعوهم للوقوف إلى جانب قيادتهم الحكيمة والنزول للانتخابات وذلك لاستكمال طريق البناء الحديث.

واشارت إلى أن المصريين دائمًا أثبتوا للعالم أنهم شعب متكاتف ومتكامل وأنها قابلت مجموعة من مواقف المصريين من خلال تعاملاتها معهم من خلال مجموعة من الأحداث فعقب سقوط الطائرة الروسية وتعرض السياحة لأزمة قامت بعدة زيارات للمدن الساحلية المصرية لتنشيط السياحة، فوجدت أن المصريين بكل فئاتهم يقفون بجانب بلدهم وقيادتهم لعودة السياحة مرة أخرى حتى إن الكثير من الناس الاعتياديين يروجون للسياحة المصرية.

وعن فيلمها الجديد “التاريخ السري لكوثر” قالت ليلى علوي إن الفيلم تجربة مختلفة كثيرًا عن كل تجاربها، خاصة أن العمل مع مخرج مهم مثل محمد أمين والذي قدم مجموعة من الأعمال الناجحة منها “فيلم ثقافي”، و”ليلة سقوط بغداد” مشيرة أن العمل به مجموعة من الشباب التي تحبهم كفنانين منهم أحمد حاتم، وإيناس كامل.