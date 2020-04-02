هيونداي تستعد لغزو الأسواق بـ Creta الجديدة كليا!

الصباح الجديد-وكالات:

تعد سيارات Creta من أكثر السيارات مبيعا في العالم خاصة في السنوات الاخيرة لجودتها الممتازة وسعرها المنافس، والانموذج الجديد منها سيحمل مواصفات لم يشهدها عشاق هيونداي من قبل.

وبالنظر للانموذج الجديد الذي استعرضته هيونداي منذ مدة في الهند نلاحظ أن السيارة مختلفة كليا عن جميع نماذج Creta الموجودة حاليا، فتغيير فيها تصميم الهيكل بشكل جذري، وزودت بواجهات أمامية وخلفية مميزة.

وتغير في هذه السيارة شكل المصابيح، إذ صارت رقيقة وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات tucson 2020، كما تميزت بمصابيح ضباب مزودة بشرائط LED مضيئة وعدسات خاصة تسمح بتجميع الحزم الضوئية وإرسالها لمسافات بعيدة.

كما زودت هذه السيارة بكاميرات أمامية وحساسات مسافات أمامية وخلفية، و4 أنظمة قيادة، وأنظمة إلكترونية لتسخين وتبريد المقاعد، ونظام لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

ومن المفترض أن تطرح بعجلات بمقاس 16 و17 إنشا، ومحركات بسعة 1.6 و2.0 ليتر بعزم 121 و150 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل.