الصباح الجديد – وكالات: شارك مئات المسيحيين في الاحتفال بأحد السعف في القدس، في بداية أنشطة أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة. ووفقا لرويترز فقد لوح المشاركون في مسيرة أحد السعف بسعف النخيل وأغصان الزيتون، إحياءً لذكرى ذلك اليوم الذي يقول الكتاب المقدس إن المسيح دخل فيه القدس واستُقبل بوصفه المخلص، قبل أن يُصلب بعد ...
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  • الثلاثاء , 27 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

مئات المسيحيين يحتفلون بأحد السعف

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الصباح الجديد – وكالات:
شارك مئات المسيحيين في الاحتفال بأحد السعف في القدس، في بداية أنشطة أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة.
ووفقا لرويترز فقد لوح المشاركون في مسيرة أحد السعف بسعف النخيل وأغصان الزيتون، إحياءً لذكرى ذلك اليوم الذي يقول الكتاب المقدس إن المسيح دخل فيه القدس واستُقبل بوصفه المخلص، قبل أن يُصلب بعد ذلك بخمسة أيام. وسار مسيحيون فلسطينيون ومتدينون وحجاج وسائحون يرافقهم كهنة في طريق النزول من جبل الزيتون إلى القدس القديمة وهم يرفعون سعف النخيل وأغصان الزيتون ويرددون أناشيد دينية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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