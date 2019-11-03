نائبان من الحكمة وسائرون : الجلسات المقبلة للبرلمان تشهد استجواب وزراء عدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت كتلة تحالف سائرون ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستتضمـن استجواب اغلب وزراء التشكيلة الحكومية الحالية، فيما افاد النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال بتقديم طلبات رسميـة الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء الزراعة والصناعـة والنقل

وقال النائب عباس العطافي من سائرون: ” تم جمع تواقيع نيابية وقدمت بشكل رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب اكثر من وزير حول عدة ملفات، بعضها شبهات فساد واخرى مخالفات قانونية وادارية في مفاصل تلك الوزارات”، مشيرا الى اعداد ملفات اخرى لتوجيه الاسئلة من قبل النواب المستجوبين” .

واضاف العطافي ان “الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد استجواب اغلب الوزراء في التشكيلة الحكومية الحالية “، مبينا ان “هناك مجموعة من الاسئلة البرلمانية وطلبات الاستضافـة التي وجهت ايضا لوزراء اخرين، ستمهد في مضمونها لاستجواب البعض منهم تباعا”، ولم يسم العطافي الوزراء المعنيون او الوزارات.



في السياق، أعلن النائب محمود ملا طلال تقديم طلبات رسميـة الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء الزراعة والصناعـة والنقل ، عن ملفات فساد ومخالفات ادارية وماليـة .

وقال طلال، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: “ تطبيقا لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا ادلة ووثائق تدين بعض الوزراء من حيث المبدأ في عملهم الوزاري، وقد استكملنا عدة ملفات قدمناها الى رئيس البرلمان تتعلق بوزراء الزراعة والصناعة والنقل”. مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب سيحيل تلك الطلبات على اللجان المختصة لتحديد موعد استجواب اولئك الوزراء”.

واضاف ان “هذه الاجراءات هي في اطار تدعيم عمل الحكومة وبرنامجها الوزاري، وتعديل مسار البرنامج الحكومي عبر تحديد بعض المفاسد والمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات “ مبينا ان “هناك ملفات اخرى تخص وزارات اخرى ستقدم في الفترة المقبلة بعد استكمال جمع وتدقيق الوثائق الخاصة بها”.

واوضح ان “ اغلب الملفات تخص الوزارات خلال الدورة الحالية، وهناك بعض الملفات منها تخص اجراءات العمل الاداري لدى بعض الوزراء الذين كانوا يشغلون منصب مدير عام آنذاك”. مشيرا الى “ارسال اسئلة شفهية وتحريرية الى الوزراء، ولم تكن الاجابات عن معظمها دقيقة، وتهرب بعض الوزراء من الاجابة عنها لوجود ادلة دامغة، ولذلك سنمضي الى الاستجواب امام مجلس النواب “.