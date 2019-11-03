الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في المعاهد والكليات

بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس المقبل، كآخر موعد للتســــجيل في المعاهد والكليات، في الوقت الذي أعلنت فيه افتتاح قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الاهلية.

وذكر مصدر في الوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “وزارته وبعد ان تم قبول جميع الطلبة المتقدمين على وفق مبدأ التنافس ضمن الحدود الدنيــــا والخيارات المقدمة من الطلبة على الجامعات والمعاهد، فقد حددت الخميس المقبل الســــابع من شهر تشرين الثاني، كآخــــر موعد للتســــجيل فــــي الكليات والمعاهــــد، مؤكدا في الوقت نفســــه ان وزارته تعمل على إظهار نتائج قبول الطلبة المتقدمين الــــى قنــــاة الاعتراضات من ذوي الشــــهداء خلال الاسبوع المقبل”.



واضاف المصدر انه تم فتح قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية ضمن الجامعات والكليات الاهلية، مبينا ان التقديم ســــيكون الكترونياً عبر استمارة خاصة اعدت لهذا الصدد، منوها في الســــياق نفسه بانه سيقتصر على ذوي الشــــهداء والأيتام وذوي الدخل المحدود على وفق شروط حددتها دائرة التعليم الجامعي الاهلي في وقت ســــابق، مشــــيرا الى ان المنافســــة على المنحة ســــتكون بحســــب الخطة المصادق عليها من قبل الوزارة في وقت سابق، وهي 5 % من خطة الاقســــام الطبية وهي: الطب وطب الأســــنان والصيدلة المعلنة ضمن دليل الطالب”.

وكانت وزارة التعليم العالي قد افصحت في وقت ســــابق من العام الحالي، عن مســــاعيها الحثيثة من اجل توســــيع الطاقة الاستيعابية لجامعات البلاد، من خلال استحداث ست كليات في عدد من الجامعات، فضلا عن اســــتحداث 29 قسماً علمياً جديداً في عدد من الكليــــات المختلفة، وفي تخصصات جديدة متعددة من اجل تلبية حاجات البلاد من التخصصات المختلفة وبما يتوافــــق مع مفردات البرنامج الحكومــــي للوزارة.

وأكدت في الوقت نفســــه ســــعيها الدؤوب خلال العام الدراسي الحالي، لتحســــين القاعات الدراسية والمختبرات كجزء من مساعيها لترصين العملية التعليمية المعتمدة في جامعات البلاد، فضلا عن زيادة الطاقة الاســــتيعابية من اجل احتواء النمو السنوي لإعــــداد الطلبة الخريجين، وبمــــا يحقق نقلة نوعية من خلال التخصصات التي تم استحداثها في عدد من الجامعات.