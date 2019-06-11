كاتانيتش يوجه إنذارا لثلاثي «الوطني»

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه السلوفيني كاتانيتش، إنذارًا لـ3 لاعبين من صفوف المنتخب العراقي، لعدم التحاقهم بالمنتخب في المباراة الودية أمام تونس التي خسرها منتخب العراق بهدفين من دون رد.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريحات صحفية إن المدرب أبدى تذمره من عدم التحاق عدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية أمام تونس التي أقيمت الجمعة الماضي، على ملعب الأولمبي برادس.

وطالب كاتانيتش بتوجيه عقوبة الإنذار النهائي للثلاثي، ريبين سولاقا وأحمد ياسين وأسامة رشيد لعدم تلبيتهم الدعوة بعذر عدم الجاهزية.. وأوضح المصدر أن المدرب يبحث عن الاستقرار الفني في التشكيلة وحالة التغيب عن المباريات رغم أنها في أيام الفيفا تؤثر على إعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم.

وأردف “طالب كاتانيتش أيضًا برفع العقوبة الصادرة بحق الرباعي، علي عدنان وعلي فائز وعلي حصني ووليد سالم، والتي تم إقرارها بحق اللاعبين بعد انتهاء بطولة آسيا التي استضافتها الإمارات مطلع العام الجاري.وأشار إلى أن اتحاد الكرة العراقي، سيعرض طلب المدرب في اجتماعه الدوري لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص العقوبة وإمكانية رفعها عبر قرار المكتب التنفيذي للاتحاد.

يشار إلى أن عدد كبير من اللاعبين لم يلتحقوا بصفوف المنتخب الوطني لأسباب مختلفة منها بعذر عدم الجاهزة الفنية وغاب آخرون لمشكلات في جوازاتهم وآخرون للعقوبة التي قررها الاتحاد بحقهم في وقت سابق.