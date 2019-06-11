السليمانية تضيف بطولة الأندية ببناء الأجسام

بغداد ـ طه الجنابي:

تشهد محافظة السليمانية في السابع والعشرين من الشهر الحالي اقامة بطولة العراق ببناء الأجسام وتستمر ثلاثة ايام .. اعلن ذلك فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد، مشيرا الى ان البطولة ستسهد حضور دولي ممثلا بالسيد اوشير (منغوليا) رئيس اتحاد قارة آسيا لبناء الاجسام اضافة الى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي والافريقي عضو الاتحاد الدولي والسيد منارهيكل رئيس الاتحاد السوري عضو الاتحاد الدولي.

واضاف فائز ان حضور الشخصيات للحدث المحلي في السليمانية ياتي لتعزيز الثقه لدى الدول الصديقة تمهيدا لاقامة بطولة آسيا في العراق ٢٠٢٠ مؤكدا بانه تلقى ردود فعل ايجابيه لاقامه البطولة في العراق وحضىر الشخصيات سيسهم في بلوره القناعة الكاملة بامكانية العراق على احتضان الحدث الآسيىوي .. وسيتم على ضوء البطولة اختيار المنتخب العراقي للمشاركة في بطولة اسيا تموز المقبل بالصين.

ويذكر ان مصر شهدت اخر مشاركة لابطال بناء الاجسام حيث حقق المنتخب نتائج مميزه في الحدث العربي.