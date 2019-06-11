بجدارة.. الزوراء والكهرباء طرفا نهائي بطولة الكأس

غدا.. الديوانية وبغداد يفتتحان الجولة 12 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل فريق نادي الزوراء بجدارة إلى المباراة النهائية على حساب فريق القوة الجوية في المباراة التي اقيمت مساء أمس في ملعب الشعب الدولي بحضور جماهيري غفير في دور نصف النهائي باربعة أهداف مقابل هدف واحد .. سجل أهداف الزوراء مهند عبد الرحيم في الدقيقة 5، وعباس قاسم في الدقيقة 12 ، وعلاء عباس في الدقيقة 32، وأمير صباح في الدقيقة 85، وسجل للجوية عماد محسن في الدقيقة 80.

وفي المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته، بلغ فريق الكهرباء المباراة النهائية بتغلبه على فريق الطلبة في المباراة التي اقيمت عصر أمس بملعب الصناعة بثلاثة اهداف من دون رد للطلبة، سجل أهداف الفوز، علاء محيسن في الدقيقة الثامنة الهدف الأول، واضاف الغاني المحترف أسان منسان الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم اختتم اللاعب محمد إبراهيم الحصيلة بالهدف الثالث في الدقيقة 63.

فريقا الزوراء والكهرباء استحقا التأهل إلى اللعب في نهائي كأس العراق بجدارة، ويسعى الزوراء غلى تجديد زعامته للبطولة التي أحرز لقبها في النسخة الأخيرة لموسم 2016/2017 ، على حساب فريق نفط الوسط في المباراة التي ضيفها ملعب الصناعة وانتهت زورائية بهدف الدولي علاء عبد الزهرة.

وسبق للزوراء التتويج بلقب بطولة كاس العراق، 15 مرة، ويسعى المدرب حكيم شاكر إلى اضافة لقب جديد للخزانة الزورائية، في حين يعد التأهل إلى المباراة النهائية إنجاز بحد ذاته لفريق نادي الكهرباء، ويتطلع الفريق البرتقالي بقيادة مدربه عباس عطية إلى نيل شرف الانضمام إلى قائمة الفرق التي توجت باللقب للمرة الأولى في تأريخ النادي.

إلى ذلك، تفتتح منافسات الجولة الـ12 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم، يوم غدٍ الخميس.. بلقاء فريقا الديوانية وبغداد شريط مباريات الجولة، حين يتقابلان على ملعب الديوانية عند الساعة الخامسة مساءً.وسيشهد اليوم التالي اقامة خمس مباريات، حين يلاعب الحدود فريق السماوة على ملعب التاجي عند الساعة الخامسة مساءً، وبذات التوقيت سيلاقي فريق الحسين ضيفه النجف على ملعب 5 الاف مشجع.

وفي ذات اليوم، يستقبل الشرطة فريق اربيل على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة السابعة و15 دقيقة، بذات التوقيت سيلاقي نفط الوسط فريق الصناعات الكهربائية على ملعب النجف الدولي، وكذلك سيواجه فريق نفط ميسان ضيفه الكرخ على ملعب ميسان الدولي.

اما يوم السبت المقبل، فسيشهد اقامة ثلاث مباريات، إذ يلاقي الزوراء فريق نفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، فيما يلاعب الكهرباء فريق البحري على ملعب التاجي عند الساعة الخامسة مساءً وسيلاقي القوة الجوية فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً.