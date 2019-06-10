رئيس الولايات المتحدة: القمر جزء من المريخ

الصباح الجديد – وكالات:

عاصفة من السخرية والجدل أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى، بعد تغريدة له عن وكالة الفضاء الأميركية ناسا، قال فيها إن القمر جزء من المريخ.

كان ترامب قد كتب تغريدة بعد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أفاد بأن وكالة ناسا ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وفي وقت مبكر من العام 2020.

وقال ترامب في تغريدته “يجب أن تركز ناسا على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بكوكب المريخ (الذي يكون القمر جزءا منه)، وكذلك في مجالات الدفاع والعلوم”.

وقال موقع بازفيد الأميركي إن تغريدة ترامب أثارت حالة من الجدل على الإنترنت تضمنت تساؤلات وسخرية. فكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول “أتطلع للتغطية الإخبارية عن ذلك ترامب، بعض العلماء يختلفون”.

البعض سخر من التصريح مستغلا اسم “مون باي”، المطعم الشهير لصناعة المعجنات، وقال أحدهم “الجميع يعرف أن القمر ليس المريخ. هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن القمر مصنوع من الجبنة والمريخ مصنوع من الشوكولاتة”.

وقالت هيثر كارليون: “شهر حزيران 2019، هو الشهر الذي أصبح فيه القمر جزءا من المريخ”. بينما قال جاسون جيلبرت: “كما قال كيندى: لقد اخترنا أن نذهب إلى القمر ليس لأنه سهل، ولكن لأنه هو المريخ”.