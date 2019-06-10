حفل لنانسي عجرم في السعودية

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن مشاركتها في فعاليات “موسم جدة” الفني، في أول حفل غنائي لها في السعودية، منذ التصريح بإحياء الحفلات الغنائية والموسيقية في المملكة، وقد نشرت الفنانة اللبنانية تغريـدة جديدة لهـا علـى حسابهـا الرسمـي علـى “تويتـر”.

مؤكدة مشاركتهـا بحفـل غنائي، هو الأول لها في المملكـة العربية السعودية، ضمن فعاليات “موسم جدة”، الـذي يقام بين شهـري يونيـو/حزيران الجـاري، ويوليـو/تمـوز المقبـل.

وأكدت عجرم في تغريدتها تلك المشاركة، وأرفقتها صورة اعلان لهذا الحفل المقام بالسعودية، تضمن موعد ومكان الحفل الغنائي، المقرر في 13 يونيو/حزيران الجاري، على المسرح الروماني، وعلاوة على ذلك، وضعت عجرم في تغريدتها رابط موقع إلكتروني إخباري يؤكد مشاركة النجم اللبناني، وائل جسار، في الحفل الغنائي الذي ستحييه في المملكة.