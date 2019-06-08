«الشباب والرياضة» تفتتح ملعب العزيزية منتصف حزيران الجاري

إعلام الشباب والرياضة

حددت وزارة الشباب والرياضة منتصف شهر حزيران الجاري موعدا لافتتاح ملعب العزيزية سعة خمسة الاف متفرج في محافظة واسط في احتفالية تتضمن فقرات عدة ابرزها مباراة تجمع رواد المنتخب العراقي مع رواد محافظة واسط بكرة القدم.

اعلن ذلك لـ(قسم الاعلام والاتصال الحكومي) مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور علاء عبد القادر، مبينا انه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، بوجوب اكمال جميع متطلبات المشاريع الرياضية قبيل افتتاحها، شرعت ملاكات الوزارة بوضع اللمسات الاخيرة وفحص جميع مرفقات الملعب الذي يعد إضافة مهمة لرياضة محافظة واسط من خلال احتضان وتضييف المهرجانات الرياضية والبطولات والمباريات، وأن انجاز المشروع يأتي تجسيدا للأهداف التي وضعتها الوزارة، في إكمال المشاريع الوزارة وتسخيرها لخدمة الشباب الشريحة الأكبر في العراق .

واضاف عبد القادر ان الاحتفالية ستقام يوم السبت، وتتضمن كلمات بالمناسبة واناشيد رياضية يقدمها اطفال واسط واستعراض لمدارس الموهبة الرياضية، ومباراة ودية استعراضية تجمع منتخب رواد العراق مع منتخب رواد محافظة واسط.

ويحتوي مشروع ملعب العزيزية الذي يقع على مساحة 1300 متر مربع، على ملعب يتسع ل 5000 متفرج، مغطى بالثيل الاصطناعي فضلا عن مضمار لالعاب القوى، وغرف تبديل ملابس عدد 2، وقاعة مؤثثة وغرفة للملاك التدريبي. كما يضم الملعب قاعة تدريب رياضي (جيم) وثلاث مداخل مع غرف قطع التذاكر للجمهور، وساحة تدريب مسيجة وابراج انارة، فضلا عن حدائق تحيط بالملعب، وطرق محيطة بالمدرجات ومرائب للسيارات وجناح اداري، وقاعة اجتماعات ومكاتب للادارة والاستعلامات ومخازن ومجموعة صحية، وقاعة استقبال وكافتيريات للجمهور، ومحطة مياه متكاملة ومنظومات للحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة.